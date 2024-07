Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré samedi lors d'une conférence sur le bitcoin que les États-Unis devaient dominer le secteur, faute de quoi la Chine le ferait. Il s'agit là de sa dernière initiative pour courtiser les partisans de la crypto-monnaie, que Pékin a restreinte et qu'il avait autrefois qualifiée d'"escroquerie".

S'exprimant lors de la convention Bitcoin 2024 à Nashville, M. Trump s'est positionné comme le candidat favorable aux crypto-monnaies avant l'élection présidentielle du 5 novembre, affirmant qu'il ferait des États-Unis le leader mondial des crypto-monnaies et qu'il adopterait des réglementations plus favorables que celles de la vice-présidente démocrate Kamala Harris, candidate probable.

Le Parti républicain a promis une réglementation plus légère pour les crypto-monnaies, et M. Trump a critiqué les tentatives des démocrates de réglementer le secteur.

"Si nous n'adoptons pas la technologie des crypto-monnaies et du bitcoin, la Chine le fera, d'autres pays le feront. Ils domineront, et nous ne pouvons pas laisser la Chine dominer. Ils font déjà trop de progrès", a déclaré M. Trump.

La Chine a pris des mesures sévères à l'encontre des crypto-monnaies et les mouvements de capitaux à travers ses frontières sont soumis à des contrôles stricts. Les Chinois peuvent néanmoins échanger des jetons tels que le bitcoin sur les bourses de crypto-monnaies, et les investisseurs chinois peuvent également ouvrir des comptes bancaires à l'étranger pour acheter des actifs crypto-monnaies.

M. Trump a déclaré qu'il mettrait en place un conseil consultatif présidentiel sur les crypto-monnaies et qu'il créerait un "stock" national de bitcoins en utilisant les crypto-monnaies que le gouvernement américain détient actuellement et qui ont été en grande partie saisies dans le cadre d'actions de maintien de l'ordre.

"Ne vendez jamais vos bitcoins", a déclaré M. Trump. "Si je suis élu, la politique de mon administration, les États-Unis d'Amérique, sera de conserver 100 % de tous les bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement ou qu'il acquerra à l'avenir.

M. Trump a ajouté qu'il souhaitait voir se développer l'exploitation minière du bitcoin par des entreprises américaines, même s'il a qualifié les crypto-monnaies d'"escroquerie" en 2021.

Les

prix du bitcoin

a d'abord baissé après le discours de Trump, mais il a ensuite rebondi et sa dernière cotation était en hausse de 0,94 % à 68 182 $.

M. Trump a également réaffirmé qu'il commuerait la peine de Ross Ulbricht, qui purge une peine de prison à vie pour avoir créé et exploité le site web Silk Road, qui permettait aux utilisateurs d'acheter et de vendre secrètement de la drogue et d'autres produits illégaux.

La peine purgée par M. Ulbricht est "suffisante", a déclaré M. Trump sous les applaudissements et les chants de "Free Ross" (Libérez Ross) de la foule.

Les pays du monde entier, y compris les États-Unis, craignent que les monnaies numériques privées et très volatiles ne sapent le contrôle des gouvernements sur les systèmes financiers et monétaires, n'augmentent le risque systémique, ne favorisent la criminalité financière et ne nuisent aux investisseurs.

Les partisans des actifs numériques affirment que les utilisateurs de crypto-monnaies deviennent une force politique croissante au cours de ce cycle électoral, bien que l'on ne sache pas exactement combien d'utilisateurs donneraient la priorité aux crypto-monnaies par rapport à d'autres questions dans les urnes.

Certains défenseurs des crypto-monnaies soutiennent M. Trump, et toute initiative des États-Unis visant à créer une réserve nationale de bitcoins serait probablement considérée par eux comme une mesure majeure pour légitimer les crypto-monnaies.

Jack Mallers, PDG de l'application bitcoin Strike, a déclaré à Reuters que la proposition de M. Trump de créer une réserve stratégique de bitcoins était un "incroyable vote de confiance".

Dans le même temps, les dirigeants du secteur de la crypto-monnaie sont mécontents des mesures d'application de la loi prises par la Securities and Exchange Commission sous l'égide du président américain Joe Biden.

L'agence a allégué que plusieurs sociétés de crypto-monnaies, dont Coinbase et Binance, facilitaient l'échange d'actifs numériques sur leur plateforme qui auraient dû être enregistrés en tant que titres, ce que les entreprises nient.

Un groupe de près de 30 législateurs démocrates et candidats au Congrès a envoyé une lettre au Comité national démocrate et à M. Harris samedi, les exhortant à adopter une approche "tournée vers l'avenir" en ce qui concerne les actifs numériques.

"D'un point de vue électoral, les technologies crypto et blockchain ont un impact considérable pour assurer des victoires en amont et en aval du scrutin", ont-ils écrit. (Reportage de Stephanie Kelly, David Brunnstrom et Michael Martina ; édition de Marguerita Choy)