Un juge américain a condamné mardi un ancien chef de produit d'OpenSea, la plus grande place de marché au monde pour les jetons non fongibles (NFT), à trois mois de prison pour avoir acheté des NFT dont il savait qu'ils figureraient bientôt sur la page d'accueil du site.

Nathaniel Chastain, 33 ans, a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent par le tribunal fédéral de Manhattan en mai, dans ce que les procureurs ont appelé la première affaire de délit d'initié impliquant des actifs numériques.

Les procureurs avaient réclamé entre 21 et 27 mois de prison pour Chastain, comparant l'affaire à celle d'Ishan Wahi, un ancien chef de produit de Coinbase Global Inc. condamné à deux ans de prison pour avoir acheté certaines crypto-monnaies avant qu'elles ne soient cotées sur la bourse.

Les avocats de M. Chastain avaient demandé qu'il ne soit pas condamné à une peine de prison, estimant qu'il avait déjà perdu sa réputation, son emploi et des parts d'OpenSea représentant des millions de dollars.

Les jetons non fongibles sont des actifs numériques uniques, reflétant la propriété de fichiers tels que des œuvres d'art, d'autres images, des vidéos et des textes, et enregistrés sur une blockchain.

Les procureurs ont levé les accusations contre Chastain en juin 2022, après qu'un boom des ventes de NFT a vu le marché croître jusqu'à environ 40 milliards de dollars en 2021.

Ils accusent Chastain d'avoir volé les informations confidentielles d'OpenSea et de les avoir utilisées pour réaliser plus de 50 000 dollars de bénéfices illégaux en achetant au moins 45 NFT et en les revendant une fois qu'ils ont attiré l'attention sur le site.

Les avocats de M. Chastain ont fait valoir lors du procès qu'OpenSea ne considérait pas la connaissance des NFT qui figureraient sur sa page d'accueil comme une information confidentielle lorsque M. Chastain travaillait dans l'entreprise, ce qui est une condition requise par les procureurs pour prouver l'existence d'un délit d'escroquerie.

L'affaire est la suivante : U.S. v. Chastain, n° 22-00305, U.S. District Court, Southern District of New York. (Reportage de Jody Godoy à New York ; édition de Grant McCool)