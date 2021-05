Wall Street chute pour la troisième journée consécutive en raison des craintes liées à l'inflation et du plongeon des cryptomonnaies.

Le bitcoin et l'éther étaient en passe d'enregistrer leur plus grande perte en une journée depuis mars de l'année dernière, dans le sillage de la décision de la Chine d'interdire aux institutions financières et de paiement de fournir des services de crypto-monnaie.

L'opérateur de crypto-échange Coinbase Global a chuté de 5,6 %, la banque de bitcoins Silvergate Capital Corp a perdu 3,0 % et les mineurs Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings ont baissé de 7,5 % et 9,0 %, respectivement.

Tesla Inc, qui a investi dans la monnaie numérique, a chuté de 4,2%, tandis que les sociétés de paiement Mastercard, Square et PayPal qui acceptent les paiements en crypto-monnaies ont baissé entre 0,6% et 3,2%.

"Aujourd'hui, tout va se jouer sur la chute des crypto-monnaies et le krach a définitivement eu un effet d'entraînement sur les marchés d'actions, qui sont déjà accablés par les inquiétudes liées à l'inflation", a déclaré Dennis Dick, responsable de la structure des marchés, trader pour compte propre chez Bright Trading LLC à Las Vegas.

"Nous avons assisté à une fuite vers les matières premières et d'autres classes d'actifs à partir des actions, car les investisseurs cherchent à se cacher des effets de l'inflation, mais maintenant la plupart des actifs sont encombrés et la Fed est menottée car une politique plus stricte signifierait que la plupart des liquidités pourraient disparaître des marchés."

Les investisseurs se concentreront également sur le compte-rendu de la réunion de politique générale d'avril de la Fed, au cours de laquelle elle n'a pas modifié ses taux d'intérêt. Le communiqué doit être publié à 14 heures ET (1800 GMT).

De forts taux d'inflation et des signes de pénurie de main-d'?uvre au cours des dernières semaines ont alimenté les craintes d'inflation et ébranlé les marchés boursiers, malgré les assurances données par les responsables de la Fed que la hausse des prix serait temporaire.

Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont chuté, les secteurs financiers et les matériaux étant en tête des baisses. L'indice de volatilité CBOE, une mesure de l'anxiété des investisseurs, a bondi de 2,5 points à 23,82.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi en fin de séance, la faiblesse des mises en chantier ayant éclipsé les résultats meilleurs que prévus de Walmart et Home Depot.

Les mesures de relance ont permis à la chaîne de magasins de bricolage américaine Lowe's Companies Inc. d'annoncer une croissance des ventes trimestrielles à magasins comparables supérieure aux prévisions et à Target Corp d'afficher une hausse de ses ventes.

Les actions de Lowe's ont baissé de 2,3 % et Target a augmenté de 4,7 %.

À 11 h 48 HE, l'indice Dow Jones était en baisse de 414,91 points, soit 1,22 %, à 33 645,75, le S&P 500 était en baisse de 44,22 points, soit 1,07 %, à 4 083,61, et le Nasdaq Composite était en baisse de 115,69 points, soit 0,87 %, à 13 187,95.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé après avoir atteint un sommet d'une semaine plus tôt dans la séance. [US/]

Take-Two Interactive Software Inc a augmenté de 5,2 % après avoir annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations des analystes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 4,21 contre 1 sur le NYSE et de 2,84 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 35 nouveaux plus bas.