CoinShares International Limited est une société de gestion d'actifs alternatifs basée à Jersey, spécialisée dans les actifs numériques. La société fournit une gamme de services financiers dans les domaines de la gestion des investissements, du négoce et des valeurs mobilières à un large éventail de clients, dont des entreprises, des institutions financières et des particuliers. Le segment de la gestion d'actifs comprend les frais générés par les produits négociés en bourse de XBT Provider AB (publ) et de CoinShares Digital Securities Limited, ainsi que par son Block Index. Le segment des marchés de capitaux comprend les gains de négociation générés par l'équipe des marchés de capitaux grâce à l'exécution de produits négociés en bourse, de couvertures, de prêts d'actifs numériques et d'autres activités. Le segment des investissements principaux comprend les gains de juste valeur sur ses investissements en actions et en actifs numériques, ainsi que tous les coûts associés. Le segment Consumer Platform de la société comprend la performance des activités commerciales qui se situent au sein de la société suite à l'acquisition de Napoleon.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds