7 novembre 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques, a publié ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023.



Pour Jean-Marie Mognetti, CEO de CoinShares :

« Les derniers développements dans l’industrie des actifs numériques valident la thèse d’investissement que défend CoinShares depuis ses débuts quant au processus d’institutionnalisation de la sphère crypto et au caractère central de la régulation. La convergence entre la finance traditionnelle et la finance numérique s’est accélérée, entraînant une hausse des cours et les premiers signes d’une décorrélation entre le bitcoin et les principaux indices boursiers.

Nous avons poursuivi le déploiement de notre stratégie et avons réalisé un chiffre d'affaires, des gains et des revenus combinés de 16,7 millions de livres sterling au troisième trimestre. La rentabilité a été au cœur des préoccupations de CoinShares et nous avons atteint un EBITDA ajusté de 9,9 millions de livres sterling au cours du trimestre, avec une marge d'EBITDA ajusté de 59%. »



Les chiffres à retenir pour le troisième trimestre 2023 :





Les recettes, gains et autres revenus s’élèvent à £16.7 millions (troisième trimestre 2022 : £14.7 millions, hors perte exceptionnelle liée à TerraUSD)





(troisième trimestre 2022 : £14.7 millions, hors perte exceptionnelle liée à TerraUSD) L’EBITDA ajusté au troisième trimestre s’établit à £9,9 millions (troisième trimestre 2022 : £6,4 millions)





(troisième trimestre 2022 : £6,4 millions) Le résultat global du troisième trimestre 2023 s’élève à £14,4 millions (troisième trimestre 2022 : £20,0 millions)





Ce qu’il faut retenir du troisième trimestre 2023 sur le plan opérationnel :

Au troisième trimestre, les exchange traded products (ETP) crypto européens ont vu des flux sortants importants en raison d’un sentiment de marché morose et de la fin de certaines opportunités d'arbitrage pour les acteurs institutionnels. CoinShares Physical a connu son trimestre le plus faible en termes de flux depuis sa création, avec des entrées nettes de 6,7 millions de dollars, dont son produit Bitcoin a connu 3,8 millions de dollars de sorties nettes. En revanche, ses produits en altcoins ont enregistré des entrées de 10,5 millions de dollars. Le lancement d'une campagne de publicité numérique en Suède pour la plateforme XBT Provider a entraîné une augmentation significative des sessions sur le site web et des intentions d'achat, bien que le retour sur investissement exact reste difficile à quantifier. CoinShares reste un acteur de premier plan sur le marché européen des ETP crypto, avec 50 % de parts de marché. Malgré les difficultés, notre activité de gestion d'actifs a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions de livres sterling au troisième trimestre.





Sur le segment des marchés de capitaux, nous avons constaté une concentration continue sur la construction d'une infrastructure solide pour les opérations de staking et de prêt de CoinShares. Dans la mesure où les plateformes d’échange de crypto cessent progressivement leur activité de dépositaire, nous avons soutenu cette transition, en initiant des mesures en 2023 pour réduire le risque de contrepartie. Dans le cadre de ses activités de négociation quotidiennes, CoinShares a principalement mis l'accent sur les stratégies de négociation de contrats à terme du CME, faisant preuve de résilience malgré les défis posés par la faible volatilité et la réduction des volumes au comptant. Notre activité marché de capitaux a enregistré des revenus de 9,3 millions de livres sterling au troisième trimestre.





En septembre, nous avons officiellement lancé notre Hedge Fund, en entamant des discussions avec des LPs externes à travers l'Asie, l'Europe et, notamment, les États-Unis. Avec cette nouvelle activité, nous pouvons désormais exploiter le plus grand marché de gestion d'actifs au monde. Cette initiative renforce notre approche globale qui permet aux clients de personnaliser leur portefeuille en fonction de leurs préférences en matière de risque. À la fin du troisième trimestre, nos stratégies initiales étaient opérationnelles et notre équipe se prépare à recevoir des contributions externes. Nous sommes enthousiastes et optimistes quant à ces stratégies et nous prévoyons d'en introduire d'autres à l'avenir.





A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques. Il fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est coté sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d'informations sur CoinShares, veuillez visiter : https://coinshares.com

