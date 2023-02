CoinShares annonce ses résultats du quatrième trimestre 2022

Malgré des conditions de marché difficiles, CoinShares reste financièrement solide avec de forts niveaux de collecte enregistrés au quatrième trimestre, et la priorité reste donnée à la gestion des actifs numériques et aux offres institutionnelles.





21 février 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares” ou “la société”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), CoinShares, la plus importante société de gestion d’actifs numériques d’Europe, annonce aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2022.

Jean-Marie Mognetti, Directeur général de CoinShares, a déclaré :

"Nous sommes heureux d'annoncer que, malgré les défis rencontrés au cours du dernier trimestre, l'entreprise est restée financièrement solide et nous sommes fiers d'avoir clôturé l'année en accédant au marché principal du Nasdaq Stockholm.

Après avoir retrouvé la rentabilité au troisième trimestre, CoinShares a subi l'effondrement de FTX au quatrième trimestre. Comme annoncé précédemment, au moment où FTX a arrêté les retraits, 26 millions de livres sterling de nos actifs s’y trouvaient encore. Bien que la santé financière du groupe soit restée solide, le fait de provisionner ces montants dans leur intégralité a eu un impact évident sur notre performance financière tant pour le quatrième trimestre que pour l’ensemble de l'année 2022.

Nous abordons l'année 2023 avec des objectifs clairs. Nous restons déterminés à développer notre activité de gestion d'actifs numériques et nous étudions toutes les opportunités pour devenir un acteur mondial. Nous nous recentrons sur nos compétences clés, c'est-à-dire la gestion d'actifs numériques et les institutionnels, sachant que les grands acteurs institutionnels arriveront en 2024 après une nouvelle clarification de la réglementation."

Principaux résultats financiers du quatrième trimestre 2022

Chiffre d'affaires, bénéfices et autres revenus du T4 de 14,5 millions GBP (T4 2021 : 41,9 millions GBP).

Chiffre d’affaires, bénéfices et autres revenus pour l'exercice complet de 72,6 millions GBP (exercice 2021 : 151,8 millions GBP).





EBITDA ajusté du T4 de -23,5 millions GBP (T4 2021 : +32,1 millions GBP).

EBITDA ajusté de l'année complète de -6,5 millions GBP (exercice 2021 : +121,1 millions GBP).

Résultat global total pour le T4 2022 de -37,0 millions GBP (T4 2021 : +28,6 millions GBP).

Résultat global total pour l'ensemble de l'exercice 2022 de +3,0 millions GBP (exercice 2021 : +113,4 millions GBP).

Principaux résultats opérationnels du quatrième trimestre 2022

Des étapes importantes ont été franchies dans le cadre de la stratégie à long terme du groupe, notamment l'inscription au marché principal du Nasdaq de Stockholm. Le premier jour de cotation du groupe, le 19 décembre 2022, a marqué la réussite d'un processus pour lequel tout le groupe a travaillé sans relâche.

Malgré un contexte de marché global qui a fait que beaucoup de nos concurrents dans l'espace ETP ont connu des décollectes au quatrième trimestre, CoinShares Physical a enregistré 17,2 millions de dollars de collecte.

La décision difficile mais nécessaire de mettre fin à la plateforme grand public de CoinShares. Les conditions de marché dans un environnement post FTX ne nous permettaient pas, avec notre structure de capital existante, de soutenir une activité grand public qui nécessitait un investissement important en marketing.

Nous ne sommes pas sortis indemnes de la faillite de FTX. Au moment où FTX a arrêté les retraits de sa plateforme d'échange, 26 millions GBP de nos actifs y étaient encore. Depuis la déclaration de faillite de FTX, il est tout à fait incertain de savoir quand et combien, de ces actifs nous pourrons le cas échéant, récupérer. Par conséquent et par mesure de prudence, nous avons radié la totalité de notre exposition.

CoinShares est un groupe leader en matière d'investissement et de trading d'actifs numériques, qui fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

