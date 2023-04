CoinShares continue à renforcer sa transparence en matière de gestion des actifs grâce à LedgerLens développé par The Network Firm

Le 24 avril 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), la plus importante société d'investissement en actifs numériques d’Europe, a le plaisir d’annoncer la mise en œuvre de LedgerLens, une solution de preuve de réserves en temps réel fournie par le cabinet indépendant d’expertise comptable The Network Firm. Cette solution innovante, qui audite la blockchain, procurera des services d’attestation en temps réel pour les ETPs (Exchange Traded Products) de CoinShares, XBT Provider et CoinShares Physical. Des rapports instantanés aisément accessibles permettront ainsi aux investisseurs de vérifier de manière indépendante l’adossement des actifs numériques aux produits de CoinShares.

Grâce à ce contrôle indépendant en temps réel, CoinShares consolide son engagement à proposer, sur le marché des actifs numériques, des produits d’investissement sur mesure et dignes de confiance garantissant sécurité et transparence. La société avait déjà démontré cette volonté dès 2020, avec le déploiement de la solution TrustExplorer, fournie par la société d’audit Armanino LLP, qui l’a depuis abandonnée.

La solution LedgerLens, mise en œuvre par CoinShares, renforce la confiance à l'égard des actifs numériques adossés à ses produits financiers négociés en proposant des reportings fréquents et des informations sur l'actif et le passif du produit, et ce, tout en intégrant les positions historiques. Gage de respect des exigences réglementaires nationales et internationales, cette transparence exemplaire solidifie ainsi la position de CoinShares en tant que leader fiable du secteur de l’investissement en actifs numériques.

Richard Nash, directeur financier de CoinShares, a déclaré : « CoinShares met, depuis toujours, au centre de ses préoccupations les enjeux de confiance et de transparence. Nous sommes ravis d’annoncer le grand retour de notre solution de preuve de réserves grâce à l’aide de The Network Firm et de son équipe de confiance avec laquelle nous travaillons depuis déjà près de trois ans. Cet outil s'inscrit dans le cadre de notre engagement global en faveur de la transparence, qui est bien entendu une exigence fondamentale mais aussi une prérogative de notre statut de société cotée. »

Noah Buxton, associé et P.-D-G. de The Network Firm, a ajouté : « En matière de transparence, les actifs numériques permettent des innovations majeures, pourtant largement inexploitées au cours de l’histoire des actifs numériques et des produits de l’industrie financière basés sur des blockchains publiques. La déclaration des réserves en temps réel n’est pas la solution miracle à tous les problèmes de confiance sur le marché aujourd’hui, mais elle permet aux gérants d’actifs de répondre à la demande des consommateurs et du public, qui appellent les acteurs du marché à faire preuve d'une plus grande transparence sur leurs produits et leurs opérations, de manière régulière, indépendante et significative. » M. Buxton souligne en outre que « face à l'innovation des produits financiers et à la complexification des marchés de capitaux mondiaux, il est nécessaire de disposer d’outils d’attestation et de transparence novateurs. »

Vous pouvez accéder à la solution LedgerLens sur le site Internet de CoinShares en cliquant sur les liens suivants :

https://coinshares.com/etps/physical/bitcoin

https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-one



A propos de CoinShares Group

CoinShares est le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques. Il fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d’informations sur CoinShares, visitez : https://coinshares.com

