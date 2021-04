Le bitcoin subit des sorties hebdomadaires record alors que le rallye s'essouffle -CoinShares data 26/04/2021 | 20:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

NEW YORK, 26 avril (Reuters) - Le bitcoin a enregistré une décollecte hebdomadaire record, le sentiment général à l'égard des crypto-monnaies devenant prudent alors que le rallye fulgurant de l'actif numérique se heurte à un mur, selon les données du gestionnaire de devises numériques CoinShares lundi. Les sorties de fonds pour le bitcoin ont atteint 21 millions de dollars pour la semaine du 23 avril, la plus grande sortie hebdomadaire jamais enregistrée. Les entrées hebdomadaires totales pour le secteur n'ont atteint que 1,3 million de dollars, le chiffre hebdomadaire le plus bas depuis octobre 2020. Cela dit, CoinShares a déclaré que les sorties de fonds de la semaine dernière représentaient 0,05% des actifs sous gestion du secteur de la crypto, tandis que les entrées hebdomadaires cette année étaient en moyenne de 0,6%. Le total des actifs sous gestion était de 54,3 milliards de dollars la semaine dernière, contre 64,2 milliards de dollars à la mi-avril. "Nous avons vu les investisseurs se détourner du bitcoin dans le cadre de certains développements particuliers la semaine dernière, notamment la panne de courant temporaire dans la Mecque de l'exploitation minière, le Xinjiang", a déclaré Matt Weller, responsable mondial de la recherche sur les marchés chez Forex.com et City Index. Suite à de graves accidents dans des mines de charbon dans les provinces chinoises du Xinjiang, du Shanxi et du Guizhou, le gouvernement chinois a ordonné aux centrales électriques locales fonctionnant au charbon de procéder à des inspections des mesures de sécurité. Selon les médias, les centres de données du Xinjiang, y compris les fermes d'extraction de bitcoins, ont dû fermer en raison des coupures de courant qui ont suivi. Après avoir atteint un niveau record juste en dessous de 65 000 dollars à la mi-avril, le bitcoin a plongé de près de 25 %. Lundi, cependant, la plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière a repris jusqu'à 10 % et s'est échangée pour la dernière fois à 54 031 $, soulignant l'extrême volatilité de l'actif. La deuxième plus grande crypto-monnaie, l'ethereum, a quant à elle enregistré de fortes entrées de fonds de 34 millions de dollars. Depuis le début de l'année, les entrées de fonds s'élèvent à 792 millions de dollars, soit 8 % du total des actifs sous gestion, ce qui reflète un regain de sentiment positif chez les investisseurs. "Les investisseurs en crypto-monnaies ont continué à accumuler de l'ethereum à l'approche du lancement très attendu de l'EIP-1559 en juillet, qui réduira considérablement la nouvelle offre d'ETH ", a déclaré M. Weller de Forex.com, faisant référence à la mise à niveau prévue de la blockchain. Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 41 milliards de dollars d'actifs au 23 avril, contre 49,5 milliards la semaine précédente. CoinShares, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs numériques et le plus important en Europe, supervise environ 5,2 milliards de dollars, soit une légère baisse par rapport aux 5,7 milliards de dollars d'actifs à la mi-avril. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; édition de Toby Chopra)

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BITCOIN - EURO 10.30% 44720.24 71.53% BITCOIN - UNITED STATES DOLLAR 10.23% 54022.14 69.42% COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED 1.14% 89 0.00% GOLD 0.30% 1780.37 -6.36% RALLYE 0.56% 7.15 23.01% S&P GSCI GOLD INDEX 0.13% 1036.388 -6.19% SILVER 0.81% 26.167 -1.30% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED 20:49 Le bitcoin subit des sorties hebdomadaires record alors que le rallye s'essou.. 20/04 LES FLUX ENTRANTS DE CRYPTO-MONNAIES : Données de Coinshares

Données financières GBP USD EUR CA 2019 11,3 M 15,7 M 13,0 M Résultat net 2019 -62,1 M -86,3 M -71,4 M Tréso. nette 2019 431 M 599 M 496 M PER 2019 - Rendement 2019 - Capitalisation 509 M 705 M 586 M VE / CA 2018 - VE / CA 2019 - Nbr Employés - Flottant - Graphique COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Johan Carl Lundberg Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 697