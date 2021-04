Les flux entrants de crypto-monnaies atteignent 4,9 milliards de dollars à la mi-avril : Données de Coinshares 20/04/2021 | 16:44 Envoyer par e-mail :

NEW YORK - Les flux entrants dans les fonds et produits de crypto-monnaies ont atteint 4,9 milliards de dollars au 16 avril, avec un léger ralentissement du rythme d'augmentation au cours des deux premières semaines du mois après avoir atteint des niveaux record au premier trimestre, selon les données du gestionnaire de devises numériques Coinshares mardi.

Au cours des deux premières semaines d'avril, les flux entrants ont atteint environ 400 millions de dollars pour atteindre 4,9 milliards de dollars, soit environ 9 % de plus que le record absolu de 4,5 milliards de dollars enregistré au cours des trois premiers mois de l'année. Le rythme des entrées de fonds s'était déjà ralenti au premier trimestre, après une hausse de 240 % au quatrième trimestre. Cela dit, les flux entrants au cours de la deuxième semaine d'avril ont totalisé 233 millions de dollars, soit le plus important depuis début mars, selon Coinshares. La hausse du bitcoin a également ralenti au cours des deux premières semaines du mois, avec une croissance de seulement 5,7 %, bien qu'il ait atteint un record juste en dessous de 65 000 dollars au cours de cette période. Après avoir touché ce sommet historique la semaine dernière, le bitcoin a plongé de près de 18 % en six jours. Le bitcoin s'est échangé en hausse de 0,8 % à 56 161 dollars "Il y avait ... des signes d'exubérance excessive sur le marché, et une correction semblait imminente", a déclaré Pankaj Balani, directeur général de Delta Exchange, une plateforme d'échange de dérivés de crypto-monnaies. Les entrées de fonds de la semaine dernière ont été plus étalées pour inclure d'autres actifs numériques en dehors du bitcoin et de l'ethereum. Le bitcoin a toujours enregistré les plus grosses entrées de fonds, soit 108 millions de dollars, et l'ethereum 65 millions de dollars. Mais les investisseurs ont également investi dans d'autres jetons numériques, notamment le bitcoin cash, Polkadot, Binance et Tezos, selon les données de Coinshares. Les actifs cryptographiques sous gestion (AUM) ont également bondi pour atteindre un pic de 64,2 milliards de dollars, selon les données. Au premier trimestre, les actifs sous gestion du secteur s'élevaient à 59 milliards de dollars. L'année dernière, les actifs sous gestion du secteur ont atteint 37,6 milliards de dollars. Grayscale reste le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 49,5 milliards de dollars d'actifs à la deuxième semaine d'avril, tandis que CoinShares, le deuxième plus grand et le plus grand gestionnaire d'actifs numériques européen, supervise environ 5,7 milliards de dollars d'actifs. XRP a été l'actif numérique le plus populaire ces dernières semaines avec des entrées hebdomadaires de 33 millions de dollars, doublant presque ses actifs sous gestion à 83 millions de dollars.

