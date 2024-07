Groupe Colabor Inc. est un distributeur et grossiste canadien de produits alimentaires et connexes desservant les marchés de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI) au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que le marché de détail. Les segments de la société comprennent la distribution et la vente en gros. Le secteur de la distribution est engagé dans la distribution de produits alimentaires et de produits connexes dans le marché HRI et le marché de détail. La société distribue des produits spécialisés, tels que la viande, le poisson et les fruits de mer (distribution spécialisée), ainsi que des produits alimentaires généraux (distribution générale). Le segment Grossiste est engagé dans la vente de produits d'alimentation générale aux distributeurs à partir de son centre de distribution de Boucherville. La société a un partenariat avec Maturin et fournit les produits Lauzon et Norref. Elle vend également des produits sous la marque privée Menu. L'entreprise distribue plus de 15 000 produits au Québec et en Atlantique. L'entreprise possède des installations d'entreposage de plus de 700 000 pieds carrés.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire