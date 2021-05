Groupe Colabor Inc. publie le résultat des votes des actionnaires

BOUCHERVILLE, Québec, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l’«Assemblée») le 4 mai 2021. Un total de 77 745 115 actions ordinaires, représentant 76,25 % des actions émises et en circulation de la Société étaient représentées en personne ou par procuration à l’Assemblée.



Lors de l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été approuvées :

Élection des administrateurs

Les sept candidats présentés à titre d’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de Colabor par une majorité des voix comme suit :

NOMS POUR ABSTENTION Nombre % Nombre % Danièle Bergeron 76 161 724 99,20 % 612 100 0,80 % Robert J. Briscoe 67 536 201 87,97 % 9 237 623 12,03 % J. Michael Horgan 76 201 133 99,25 % 572 691 0,75 % Robert B. Johnston 75 158 020 97,90 % 1 615 804 2,10 % Denis Mathieu 76 003 033 99,00 % 770 791 1,00 % François R. Roy 76 326 664 99,42 % 447 160 0,58 % Warren White 76 243 464 99,31 % 530 360 0,69 %

Nomination de l’auditeur

La résolution nommant PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour agir à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, et autorisant le conseil d’administration de la Société à déterminer sa rémunération a été approuvée dans une proportion de 99,99%.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d’informations:

Marie-France Laberge

Contrôleur corporatif et chef de la direction financière par intérim

Groupe Colabor inc.

450-449-4911 poste 1272

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180