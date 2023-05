Groupe Colabor Inc. publie le résultat des votes des actionnaires

BOUCHERVILLE, Québec, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») le 4 mai 2023. Un total de 74 217 761 actions ordinaires, représentant 72,79% des actions émises et en circulation de la Société étaient représentées en personne ou par procuration à l’Assemblée.



Lors de l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été approuvées :

Élection des administrateurs

Les sept candidats présentés à titre d’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de Colabor par une majorité des voix comme suit :

NOMS POUR CONTRE Nombre % Nombre % Marc Beauchamp 73 067 795 99,72% 201 709 0,28% Danièle Bergeron 73 108 995 99,78% 160 509 0,22% Jean Gattuso 73 070 495 99,73% 199 009 0,27% Robert B. Johnston 70 847 708 96,69% 2 421 796 3,31% Denis Mathieu 66 219 056 90,38% 7 050 448 9,62% François R. Roy 73 020 195 99,66% 249 309 0,34% Warren J. White 73 084 395 99,75% 185 109 0,25%



Nomination de l’auditeur

La résolution nommant PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour agir à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, et autorisant le conseil d’administration de la Société à déterminer sa rémunération a été approuvée dans une proportion de 98,38%.

Approbation des options non attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de Colabor

Les actionnaires présents en personne ou par procuration à l’Assemblée ont également approuvé dans une proportion de 76,79% une résolution ordinaire portant sur l’approbation des options non attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations: