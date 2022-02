Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

BOUCHERVILLE, Québec, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 25 décembre 2021, après la fermeture des marchés, vendredi le 25 février 2022. La Société tiendra une téléconférence le lundi le 28 février 2022, à 9h30 (heure de l’est) pour discuter des résultats.



Téléconférence:

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section « investisseurs » sous l’onglet Événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la téléconférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct:

Date : le lundi 28 février 2022 Heure : 9h30 (heure de l’est) Numéro de conférence : 82912818 Partout en Amérique du Nord, sans frais : 1-888-390-0549 Numéro local et international : 1-416-764-8682

Pour accéder à l’enregistrement de l’appel en différé, veuillez téléphoner sans frais en Amérique du Nord au 1-888-390-0541 ou au 1-416-764-8677 et entrer le code 912818#. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 7 mars 2022.



À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

