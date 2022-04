Groupe Colabor confirme la clôture de l'acquisition d'actifs dans les territoires de l'Outaouais et des Laurentides

BOUCHERVILLE, Québec, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») confirme la clôture de l’acquisition de certains actifs de Ben Deshaies inc. (« Ben Deshaies »), tel qu’annoncé le 11 avril dernier.



L’acquisition comprend notamment les actifs de Ben Deshaies liés aux activités de services alimentaires dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides, ainsi que certains équipements connexes. Ces activités représentent environ 13 millions de ventes annuelles et seront desservies à partir d’une installation située à Mont-Laurier. Ben Deshaies est un grossiste alimentaire en affaires depuis 1939 et un partenaire d’affaires de Colabor depuis de nombreuses années, étant un client du segment Grossiste de Colabor. L’acquisition de cette nouvelle clientèle va permettre à la Société d’accélérer sa croissance dans chacun de ces territoires stratégiques.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

