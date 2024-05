SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») confirme qu’elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (« l’assemblée »), le jeudi 16 mai 2024, à 10h30 am (heure avancée de l’Est). La Société tiendra l’assemblée de manière entièrement virtuelle par voie d’une webdiffusion en direct. Tous les actionnaires pourront participer à l’assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique. Les actionnaires peuvent également voter en transmettant leur formulaire de procuration avant l’assemblée selon les instructions détaillées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société (« circulaire ») et le document de procuration.



Information relative à l’assemblée annuelle des actionnaires :

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l’assemblée, poser des questions et y voter en temps réel, pourvu qu’ils soient connectés à Internet et qu’ils respectent toutes les exigences indiquées dans la circulaire. Pour pouvoir voter à l’assemblée en ligne, les actionnaires inscrits doivent avoir un numéro de contrôle valide de 15 chiffres et les fondés de pouvoir dûment nommés doivent avoir un nom d’utilisateur qui est indiqué dans le courriel envoyé par Computershare. Les actionnaires non-inscrits qui ne sont pas dûment nommés eux-mêmes à titre de fondé de pouvoir pourront assister à l’assemblée en tant qu’invités, mais les invités ne pourront pas voter à l’assemblée. Veuillez consulter la circulaire pour obtenir des informations sur le processus pour assister et voter à l’assemblée.

Site internet : https://web.lumiagm.com/484557948 Date : le jeudi 16 mai 2024 Heure : 10h30 am (heure avancée de l’Est)

Tous les documents relatifs à l’assemblée sont disponibles dès maintenant sur www.sedarplus.ca/ et www.colabor.com.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées, notamment, poissons et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d’informations :