Groupe Colabor dévoile ses résultats du deuxième trimestre de 2022

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2022 : Augmentation des ventes de 27,4 % à 138,0 millions $ comparativement à 108,3 millions $ lors de la période correspondante de 2021 en raison de l’augmentation du volume étant donné les mesures de confinement moins restrictives en 2022 comparativement à 2021, de l'impact de l’inflation élevée et les acquisitions décrites ci-bas;

Le résultat net lié aux activités poursuivies a atteint 1,7 million $ comparativement à 1,6 million $ lors de la période correspondante de 2021 provenant de la hausse du BAIIA ajusté ( 1) , mitigé par l'augmentation des frais non liés aux opérations courantes et amortissements;

, mitigé par l'augmentation des frais non liés aux opérations courantes et amortissements; Hausse du BAIIA ajusté ( 1) à 8,0 millions $ par rapport à 6,7 millions $ lors de la période correspondante de 2021. En excluant l’effet des subventions acquises de 1,2 million $ de 2021, la marge du BAIIA ajusté ( 1) aurait été de 5,0 % des ventes en 2021 comparativement à 5,8 % en 2022;

à 8,0 millions $ par rapport à 6,7 millions $ lors de la période correspondante de 2021. En excluant l’effet des subventions acquises de 1,2 million $ de 2021, la marge du BAIIA ajusté aurait été de 5,0 % des ventes en 2021 comparativement à 5,8 % en 2022; Flux de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles en baisse à 1,2 million $ comparativement à 2,9 millions $ lors du trimestre correspondant de 2021, résultant d'une utilisation inférieure du fonds de roulement ( 4) ; et

; et Acquisition, le 4 avril 2022, de Le Groupe Resto-Achats Inc. et ses filiales et acquisition, le 22 avril 2022, de certains actifs, dont la liste de clients dans les territoires des Laurentides et de l'Outaouais, représentant des revenus totaux de 2,8 millions durant le deuxième trimestre.

Tableau des faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2022 : Faits saillants financiers 12 semaines 24 semaines (en milliers de $, sauf les pourcentages, les données par action et le ratio d'endettement)



2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Ventes des activités poursuivies 137 986 108 290 235 155 194 101 BAIIA ajusté(1) 8 006 6 671 10 319 10 519 Marge du BAIIA ajusté(1) (en %) 5,8 6,2 4,4 5,4 Résultat net lié aux activités poursuivies 1 690 1 640 37 629 Résultat net de la période 1 676 1 692 (30 ) 665 Par action - de base et dilué ($) 0,02 0,02 0,00 0,01 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (1 221 ) (2 911 ) 11 205 2 465 Situation financière Au 11 juin Au 25 décembre 2022 2021 Dette nette(2) 46 122 48 366 Ratio d'endettement(3) 1,8 x 1,9 x

(1) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement ainsi que les charges relatives au régime de rémunération à base d'actions. (2) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme et la dette à long terme, net de l'encaisse. (3) Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. (4) Le fonds de roulement est une mesure de performance non conforme aux IFRS. Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir rubrique 3.2 Situation financière du rapport de gestion pour le détail du calcul. « Je suis fier de nos résultats du second trimestre, qui continuent de démontrer la résilience de notre modèle d’affaires dans la foulée de la pandémie et des pressions inflationnistes croissantes », a dit M. Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « Les revenus sont en hausse de 27,4 % et notre marge brute de 8,3 % comparativement au second trimestre de l’exercice précédent. » « Notre clientèle diversifiée, les améliorations continues apportées à nos activités et notre capacité à gérer dynamiquement notre structure de coûts, nous permettent de continuer d’investir dans la mise en œuvre de notre plan stratégique. En avril, nous avons réalisé deux acquisitions qui visent à accroître nos activités de distribution dans la province. La conclusion de ces deux acquisitions, qui représentent des revenus annuels d’environ 17,0 millions $, nous aidera à améliorer la profondeur de notre offre et à gagner des parts de marché dans les territoires existants et nouveaux. Ces deux acquisitions créeront de la valeur et accéléreront notre plan de croissance stratégique », a ajouté Louis Frenette. Résultats du deuxième trimestre de 2022 Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont atteint 138,0 millions $ comparativement à 108,3 millions $ lors du trimestre correspondant de 2021, soit une hausse de 27,4 %. L'augmentation des ventes du secteur Distribution de 27,7 % s'explique par l'augmentation du volume provenant de notre clientèle de la restauration compte tenu qu'il n'y avait pas de restrictions pour les salles à manger au courant du deuxième trimestre de 2022, l'impact de l’inflation élevée et l'acquisition des actifs dans les territoires des Laurentides et de l'Outaouais. Les ventes du secteur Grossiste ont augmenté de 23,1 %, et s'explique par une augmentation du volume tel qu'expliqué ci-haut, par de nouveaux clients ainsi que l'impact de l'inflation élevée. Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies était de 8,0 millions $ ou 5,8 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 6,7 millions $ ou 6,2 % en 2021. Ces variations proviennent essentiellement d'une croissance des ventes et une hausse de la marge brute, mitigé par la baisse des subventions acquises de 1,2 million $, une hausse des coûts de main-d'œuvre et des autres coûts de la chaîne d'approvisionnement. En excluant l’impact des subventions acquises en 2021, la marge du BAIIA ajusté(1) aurait été de 5,8 % en 2022 et 5,0 % en 2021. Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à 1,7 million $, comparativement à 1,6 million $ lors du trimestre équivalent de l'exercice précédent résultant essentiellement de la hausse du BAIIA ajusté(1) tel qu'expliqué précédemment, combiné à la diminution des charges financières, mitigé par la hausse des frais non liés aux opérations courantes, de la charge d'impôts et des amortissements. Le résultat net du deuxième trimestre s'est établi à 1,7 million $ en 2022 et lors de la période correspondante de 2021 et s’explique par les éléments ci-haut mentionnés. Résultats de la période de 24 semaines de 2022 Les ventes consolidées de la période de 24 semaines ont atteint 235,2 millions $ comparativement à 194,1 millions $ lors de la période correspondante de 2021, soit une hausse de 21,2 % provenant principalement du segment Distribution. Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 10,3 millions $ ou 4,4 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 10,5 millions $ ou 5,4 % en 2021. Ces variations s'expliquent essentiellement par une augmentation de la marge brute ainsi que l'augmentation des ventes, mitigé par la baisse des subventions acquises de 2,5 millions $. Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à néant million $, en baisse par rapport à 0,6 million $ lors de la période de 24 semaines de l'exercice précédent. En excluant l’impact des subventions acquises, la marge du BAIIA ajusté(1) aurait été de 4,4 % en 2022 et 4,1 % en 2021. Flux de trésorerie et situation financière Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont atteint (1,2) million $ et 11,2 millions $ pour les périodes de 12 et 24 semaines de 2022 respectivement, par rapport à (2,9) millions $ et 2,5 millions $ pour les périodes correspondantes en 2021. Cette hausse s'explique principalement par une utilisation inférieure du fonds de roulement(4)et par l'augmentation du BAIIA ajusté(1). L’utilisation inférieure du fonds de roulement(4) s’explique par l’encaissement du gain non récurrent qui était à recevoir au 25 décembre 2021 et par l’encaissement des comptes clients plus élevé en 2022 en lien avec la hausse des ventes au quatrième trimestre de 2021. Au 11 juin 2022, le fonds de roulement(4) de la Société se chiffrait à 37,4 millions $, en baisse par rapport à 40,8 millions $ à la fin de l'exercice 2021. Cette variation s'explique par l'encaissement du gain non récurrent à recevoir au 25 décembre 2021, mitigé par l'effet de saisonnalité. Au 11 juin 2022, la dette nette(2) de la Société était en baisse à 46,1 millions $, comparativement à 48,4 millions $ à la fin de l'exercice 2021. Cette diminution s'explique par des remboursements de la facilité de crédit. Perspectives « À l’avenir, avec une offre de produits améliorée, un réseau de distribution plus étendu, une amélioration de notre efficacité et un solide bilan, nous anticipons une poursuite de la reprise de l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie. Comme toujours, nous demeurons prudents et axés sur la gestion de notre structure de coûts face aux pressions inflationnistes actuelles, à la pénurie de main-d’œuvre et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a commenté Louis Frenette. Mesures non conformes aux IFRS L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA » ajusté)(1). Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d'autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS. Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté(1) 12 semaines 24 semaines (en milliers de dollars) 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Résultat net lié aux activités poursuivies 1 690 1 640 37 629 Charge d'impôts 675 575 43 324 Charges financières 979 1 102 1 950 2 839 Résultat opérationnel 3 344 3 317 2 030 3 792 Charges relatives au régime de rémunération à base d'actions 123 45 202 67 Frais non liés aux opérations courantes 831 64 1 145 155 Amortissements 3 708 3 245 6 942 6 505 BAIIA ajusté(1) 8 006 6 671 10 319 10 519 Informations additionnelles Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière, et les états financiers consolidés de la Société sont également disponibles sur SEDAR ( www.sedar.com ). D’autres informations, y compris sa notice annuelle, concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com . Énoncés de nature prospective Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 Stratégies de développement et perspectives d'avenir du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 8 Risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs, qui incluent les risques reliés à la pandémie de la Covid-19 et les différents variants sous-jacents (« pandémie ») ainsi que les impacts possibles sur les consommateurs et l’économie, n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige. Téléconférence Colabor tiendra une conférence téléphonique le vendredi 22 juillet 2022, à compter de 9h30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-888-390-0549 (pour tous les participants d’Amérique du Nord) ou le 1-416-764-8682. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-888-390-0541 ou le 1-416-764-8677 et en entrant le code 370535# sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 22 juillet 2022, à compter de 13h30, jusqu'au 29 juillet 2022, à 23h59. Pour les personnes intéressées à participer à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.colabor.com/investisseurs/evenements-et-presentations/ À propos de Colabor Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline. Pour plus d’informations : Pierre Blanchette

Premier vice-président et chef de la direction financière

Groupe Colabor inc.

Tél.: 450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél.: 450-449-0026 poste 1180

