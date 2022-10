Colas : A suivre aujourd'hui

© AOF 2022



Conformément à l’accord signé le 9 août 2022, Colas Rail a acquis le 4 octobre 100% des parts du groupe familial Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d’infrastructures ferroviaires. Les trois sociétés du groupe Hasselmann opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne, situées de la Hesse à la Saxe, et pour le compte de la Deutsche Bahn. Le groupe employant près de 300 personnes a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.Avec cette acquisition, Colas Rail s'implante sur le marché allemand, confirmant ainsi sa stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires.