Colas : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Colas - Janvier 2021

CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 1er janvier 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société COLAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COLAS à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-20 879 titres

- 125 119.95 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 151

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 223

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 996 titres pour 226 201.62 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 728 titres pour 319 883.10 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 21 611 titres

- 31 438.47 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 301

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 270

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 430 titres pour 539 381.34 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 135 titres pour 383 922.87 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres

- 3 000 000.00 € en espèces

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2020, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 milliards d'euros, dont 55% à l'international.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Delphine LOMBARD Tél. : 06 60 07 76 17

Jean-Paul JORRO Tél. : 01 47 61 74 23

Rémi COLIN Tél. : 07 60 78 25 74contact-presse@colas.fr

Zorah CHAOUCHE Tél. : 01 47 61 74 36contact-investors@colas.fr

CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 1er janvier 2021

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n°2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2020, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 milliards d'euros, dont 55% à l'international.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Delphine LOMBARD Tél. : 06 60 07 76 17

Jean-Paul JORRO Tél. : 01 47 61 74 23

Rémi COLIN Tél. : 07 60 78 25 74contact-presse@colas.fr

Zorah CHAOUCHE Tél. : 01 47 61 74 36contact-investors@colas.fr