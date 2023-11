Colas figure parmi les 1ers constructeurs mondiaux de routes. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction, entretien et aménagement d'infrastructures (91,3%) : routes, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques, etc. Le groupe développe également une activité de production et de commercialisation de matériaux de construction (granulats, émulsions, liants, béton, etc.) ; - activités de spécialités (8,7%) : construction et renouvellement de voies ferrées, fabrication de produits d'étanchéité (asphalte destiné à l'étanchéité de bâtiments, de parkings, de ponts et au revêtement de trottoirs et de voies urbaines et produits d'enveloppe de bâtiments), fabrication, installation et maintenance d'équipements routiers (équipements de signalisation, de sécurité et de gestion du trafic), construction de canalisations et maintenance de réseaux de génie civil (1,6%), etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,2%), Europe (22,4%), Amérique du Nord (29,6%) et autres (7,8%).

Secteur Construction et ingénierie