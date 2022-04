Colas : Plaquette annuelle 2021

WE OPEN THE WAY 2021

Notre origine

Colas a été créé en 1929 pour relever un défi : exploiter le brevet de l'émulsion de bitume Cold Asphalt, une innovation de rupture.

Notre raison d'agir

Relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

Notre mission

Imaginer, construire et entretenir des infrastructures de transport de façon responsable, à partir de notre ancrage local à travers le monde.

Notre ambition

Être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

We OpeN the WaY

by caring, by sharing, by daring. Audace Respect Partage

Route

Construction, entretien et maintenance de routes et autoroutes, pistes d'aéroport, voiries et aménagements urbains, voies de transport en commun en site propre (tramways, bus à haut niveau de service), plateformes portuaires, industrielles, logistiques, commerciales, espaces de stationnement, aménagements de loisirs et environnementaux, ouvrages de génie civil, bâtiments (déconstruction comprise), incluant la pose d'équipements de sécurité, de signalisation routière et de gestion de trafic.

Matériaux de construction

Production, distribution, vente et recyclage de granulats, émulsions, enrobés, béton prêt à l'emploi, bitume.

Ferroviaire

Conception et ingénierie de grands projets complexes, construction, renouvellement et maintenance de réseaux ferroviaires (lignes à grande vitesse, voies traditionnelles, tramways, métros).

Colas exerce également une activité de Transport d'eau et d'énergie.

ÉTATS-UNIS Alaska Arkansas Californie Caroline du Sud Colorado Dakota du Sud Floride Géorgie Illinois Missouri Nebraska

28 %

dU chiffre d'affaires

amérique du Nord

7 900 collaborateurs

New York Ohio Pennsylvanie Virginie Wyoming

CANADA Alberta Colombie-Britannique Manitoba Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Nunavut Ontario Québec Saskatchewan

Territoires du Nord-Ouest Yukon

46 %

dU chiffre d'affaires

france

29 100 collaborateurs

FRANCE MÉTROPOLITAINE

DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte La Réunion

19 %

dU chiffre d'affaires

7%

dU chiffre d'affaires

reste du monde

8 600 collaborateurs

AFRIQUE, MOYEN-ORIENT, OCÉAN INDIEN Afrique du Sud Algérie

Bénin

Côte d'Ivoire Égypte

Émirats arabes unisGabon Madagascar Maroc Maurice Qatar Sénégal

ASIE, OCÉANIE Australie Cambodge Chine

Corée du Sud Inde Indonésie MalaisieNouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Philippines (depuis décembre 2021)

Singapour Thaïlande Vietnam

AMÉRIQUE DU SUD Chili

Pérou Venezuela

europe

(hors france)

11 300 collaborateurs

EUROPE

(HORS FRANCE)

Autriche Belgique Croatie Danemark

Finlande (depuis décembre 2021) Groenland

Hongrie Île de Man Irlande Islande Italie Pays-Bas Pologne République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suisse