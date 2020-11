Colas : Résultats à fin septembre 2020

Dont 61 M€ de charges non courantes liées à la réorganisation des activités routières en France et à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque.

et changes

Carnet de commandes : 9,3 Mds €, en hausse de 3% retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants

Incidence de l'épidémie de Covid-19

Compte tenu de la reprise des activités, il n'est plus possible au troisième trimestre d'isoler dans la variation de la performance du Groupe la part qui serait imputable à l'épidémie de Covid-19.

Pour mémoire, au 30 juin 2020, l'impact de la crise sanitaire et de ses conséquences a été estimé à environ 810 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires et environ 190 millions d'euros de réduction du résultat opérationnel courant sur le premier semestre 2020.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020 s'élève à 9,1 milliards d'euros, en baisse de 11% par rapport au 30 septembre 2019 (-9% à périmètre et changes constants). Le chiffre d'affaires ressort à 4,0 milliards d'euros en France (-19% et -17% à périmètre et changes constants) et 5,1 milliards d'euros à l'international (-4% et -3% à périmètre et changes constants).

La reprise d'activité constatée en juin s'est poursuivie tout au long du 3ème trimestre, avec un chiffre d'affaires de 4,2 Mds € (-3% et -2% à périmètre et changes constants).

Routes :

Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité routière s'élève à 8,2 milliards d'euros au 30 septembre 2020, en baisse de 10% (-10% à périmètre et change constants) :

Dans la zone Métropole / DOM-OI, la plus fortement impactée par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, l'activité est en baisse de 17% par rapport au 30 septembre 2019.

A périmètre et changes constants, l'activité est pratiquement stable dans la zone EMEA et au Canada, alors qu'elle est en retrait de 6% aux Etats-Unis et de 11% en Asie-Pacifique.

Ferroviaire et autres Activités :

Une fois retraitée la cession de Smac dont la contribution au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 s'élevait à 141 millions d'euros, la baisse du Ferroviaire et autres Activités s'établit à 7% par rapport au 30 septembre 2019.

Performance financière

Le résultat opérationnel courant au 30 septembre 2020 ressort à 124 millions d'euros, en retrait de 99 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2019. Au 3ème trimestre, le résultat opérationnel courant s'élève à 429 M€, en hausse de 19% par rapport au 30 septembre 2019. La marge opérationnelle courante est, quant à elle, supérieure à 10% du chiffre d'affaires. Cette performance résulte du bon niveau d'activité au cours de l'été, des mesures d'économies mises en place et d'indemnisations consécutives à la sous-activité au deuxième trimestre.

2