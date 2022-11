Colas : Résultats à fin septembre 2022

Au Canada, l'activité est en hausse de 12% à périmètre et change constants sur un an, en grande partie du fait de la hausse des prix du bitume commercialisé par McAsphalt.

Le chiffre d'affaires des activités routières s'élève à 10,5 milliards d'euros au 30 septembre 2022, en hausse de 10% à périmètre et change constants sur un an :

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2022 s'élève à 11,5 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport au 30 septembre 2021 (+10% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires ressort à 4,6 milliards d'euros en France (+4% sur un an) et 6,9 milliards d'euros à l'international (+30% et +14% à périmètre et change constants).

Le carnet à l'international et Outre-mer (9,2 milliards d'euros) est en hausse de 25% à change constant et hors principales acquisitions et cessions. Au troisième trimestre, Colas a notamment remporté d'importants contrats routiers aux États-Unis ainsi que l'extension du tramway de Birmingham pour 192 millions d'euros chez Colas Rail au Royaume-Uni.

Le carnet de commandes à fin septembre 2022 s'élève au très haut niveau de 12,4 milliards d'euros, en hausse de 19% sur un an à change constant et hors principales acquisitions et cessions.

Ces engagements portent sur l'intégration de la RSE dans les activités du Groupe, la maîtrise des impacts et des risques de ces activités (stratégie bas carbone et biodiversité, économie circulaire, acceptabilité), l'excellence managériale pour attirer, développer et fidéliser les talents, la consolidation d'une culture santé et sécurité, la construction d'une chaîne de valeur responsable, et une culture éthique et conformité exemplaire.

La semaine européenne du développement durable, qui s'étend sur trois semaines, s'est tenue du 18 septembre au 8 octobre dans les entités du groupe Colas. Cet événement met à l'honneur les enjeux du développement durable pour sensibiliser le plus grand nombre et encourager une mobilisation concrète à toutes les échelles individuelles et collectives en promouvant les initiatives de responsabilité sociétale des organisations et entreprises.

Gouvernance

Le Conseil a pris acte de la démission par Monsieur Arnauld Van Eeckhout, à effet du 17 octobre 2022, de son mandat d'Administrateur, de membre du Comité de Sélection et des Rémunérations et de membre et Président du Comité Ethique et Mécénat.

En conséquence, et sur proposition du Comité de Sélection et des Rémunérations, le Conseil a décidé de coopter Monsieur Didier Casas en qualité d'Administrateur, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Arnauld Van Eeckhout, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires appelée à se réunir en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023. La ratification de cette cooptation sera soumise à la plus proche Assemblée générale des actionnaires.

Monsieur Didier Casas occupera par ailleurs les fonctions de membre du Comité de Sélection et des Rémunérations et de membre et Président du Comité Ethique et Mécénat.

Perspectives

Le groupe Colas, qui n'exerce pas d'activité en Russie et en Ukraine, n'est pas directement impacté par le conflit en cours. Le groupe Colas reste toutefois très vigilant quant aux évolutions macro-économiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur ses activités et ses résultats.

Le chiffre d'affaires 2022 s'inscrira en hausse sensible par rapport à 2021, du fait de la contribution de Destia, du renchérissement des prix unitaires des produits et prestations vendus par le Groupe dans un contexte fortement inflationniste, et de l'effet de change lié à la variation du cours de l'euro face au dollar. Dans cet environnement complexe, le Groupe a mis en place des plans d'action pour compenser l'impact des hausses de coûts et protéger sa performance financière. Le groupe Colas table sur un résultat opérationnel courant 2022 supérieur à celui de 2021.

Compte tenu du contexte inflationniste, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine, et de son impact dilutif sur la marge opérationnelle courante, en particulier dans les activités de négoce de bitume, il n'est plus pertinent pour 2023 de déterminer l'objectif de rentabilité en termes de taux de marge opérationnelle courante. Pour cette raison, le groupe Colas remplace son objectif de marge opérationnelle courante de 4% en 2023 par un objectif de progression du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à celui de 2022. Toutefois, grâce à des fondamentaux porteurs et aux effets positifs des plans de transformation engagés, le Groupe est confiant dans sa capacité à rejoindre à terme l'objectif de taux de marge opérationnelle courante qu'il s'était fixé.

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2021, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,2 milliards d'euros, dont 54% à l'international.

