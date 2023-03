Colas : XXII lève 22 millions d'euros

"Notre ambition est de devenir le leader mondial de la vision par ordinateur. Nous avons toutes les clés pour y parvenir : une avance technologique et stratégique, une forte reconnaissance de nos clients et de nos partenaires, des cas d'applications qui répondent à des enjeux opérationnels, économiques et sociétaux, au-delà de la sécurité. Le marché s'ouvre, la législation autour de cette technologie se précise. Cette levée de fonds est un puissant accélérateur pour faire rayonner notre savoir-faire en France et à l'international et développer encore plus rapidement notre technologie de rupture" déclare William Eldin, CEO de XXII.

"Je suis heureuse d'avoir soutenu cette belle entreprise depuis ses débuts. Je suis convaincue que XXII est en train de transformer l'industrie avec une technologie innovante et des solutions avant-gardistes. En tant que membre du board, j'ai été impressionnée par la vision et la compétence de William, le fondateur, et de ses équipes. Nous sommes déterminés à continuer à soutenir cette entreprise dans son développement et à l'aider à concrétiser ses missions ambitieuses." déclare Pauline Duval, Directrice Générale du Groupe Duval.

"XXII figure parmi ces start-ups de rupture, très prometteuses et stratégiques pour notre pays. Nous sommes aujourd'hui fiers d'entrer au capital de XXII, via le Fonds Innovation Défense, afin d'accélérer son déploiement commercial et poursuivre ses développements technologiques. Nous sommes convaincus par la vision portée par William Eldin et sa capacité à la mettre en œuvre à l'échelle mondiale", Eva Clerc, Directrice d'investissement chez Bpifrance.

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination

Créé en 2020 par le ministère des Armées à l'initiative de l'Agence de l'Innovation de Défense et géré par Bpifrance, le Fonds Innovation Défense soutient la croissance et le développement d'entreprises innovantes dont les technologies duales présentent un intérêt particulier pour le secteur de la défense, par des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres. Doté de 200 millions d'euros, le fonds contribue à l'émergence de nouveaux acteurs de taille critique au niveau français et européen.

Créé en 2015 par William Eldin et Damien Mulhem et lauréat French Tech - DeepNum20, XXII est l'expert de la vision par ordinateur en IA. Déjà déployée dans de nombreuses villes et sites privés, sa plate-forme SaaS brevetée de déploiement et paramétrage d'algorithmes pour l'analyse de flux vidéo (XXIICORE) permet aux équipes opérationnelles de contrôler et d'optimiser leurs actions sur le terrain, pour une prise de décisions plus rapide et plus efficace. Avec une levée de fonds de 22 millions en 2023, XXII accélère son développement en France, en Europe et aux Etats-Unis. Fort de plus de 70 collaborateurs, XXII souhaite démocratiser l'utilisation des technologies de vision avec un objectif clair : valoriser le temps humain. Plus d'informations : www.xxii. fr

des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.bpifrance.com - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos du Groupe Duval

Fondé par Éric Duval, codirigé avec Pauline Boucon Duval et Louis-Victor Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de l'immobilier. Il emploie plus de 5 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Plus d'informations sur www.groupeduval.com

A propos du Groupe SNCF

Le groupe SNCF est l'un des premiers acteurs mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 41,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 dont près de 40% à l'international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 276 000 collaborateurs, dont près de 210 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le Groupe est piloté par SNCF Holding, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar-Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec SNCF Connect), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), Rail Logistics Europe (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s'appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l'ensemble des services de transport, afin d'Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Pour en savoir plus, sncf.com.

A propos de Techmind

Techmind a été créé en 2018 dans le but d'amener une nouvelle approche du Venture Capital, plus transparente et sélective, permettant à des investisseurs de rentrer au capital des meilleures startups avec une approche entrepreneuriale. Techmind réunit ainsi une communauté d'investisseurs qui vont aider les startups à croître plus rapidement et sainement.

Contact : david@techmind.vc ou via notre site www.techmind.vc

A propos de Colas

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 900 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 58 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2022, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,5 milliards d'euros, dont 60% à l'international.