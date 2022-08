Colas : achète l'ensemble des parts du groupe Hasselmann

Colas Rail annonce ce soir avoir signé un contrat portant sur l'acquisition de 100% des parts du groupe allemand Hasselmann, spécialiste de la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires.



Cette opération a pour objectif de permettre à Colas Rail de s'implanter sur le marché allemand, conformément à sa stratégie de croissance externe.



Le groupe Hasselmann est constitué de trois sociétés : Hasselmann GmbH (infrastructures ferroviaires), NTG GmbH (voie ferrée) et LGM Logistik GmbH (sécurité ferroviaire).



A date, il emploie près de 300 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.



'Une fois le groupe Hasselmann intégré au sein de la famille de Colas Rail, nous entendons nous déployer sur l'ensemble du territoire allemand ', précise Hervé Le Joliff, Président de Colas Rail.



Le closing de l'opération devrait intervenir dans le courant du quatrième trimestre 2022.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.