Colas : confirme son objectif de marge sur 2023

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 13,2 milliards d'euros au 31 décembre 2021, en hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2020.



Le carnet de commandes s'élève au niveau record de 10,7 milliards d'euros à fin décembre 2021, en hausse de 17% et de 9% à change constant et hors principales acquisitions et cessions sur un an.



Le résultat opérationnel atteint 430 millions d'euros, contre 185 millions en 2020 et 405 millions en 2019. Le résultat net part du Groupe ressort à 261 millions d'euros, à comparer à 94 millions d'euros à fin décembre 2020, et à 261 millions d'euros à fin décembre 2019.



' Le chiffre d'affaires de 2022 devrait s'inscrire significativement à la hausse par rapport à 2021, notamment du fait de la contribution de Destia. Après une bonne reprise de l'activité en 2021, Colas poursuit les programmes d'amélioration de la rentabilité de ses activités et confirme l'objectif de 4% de marge opérationnelle courante en 2023 ' indique le groupe.



