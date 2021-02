Colas : contrat pour la ligne ferroviaire des Horlogers

Colas annonce avoir remporté en groupement le contrat de modernisation d'une section de la ligne ferroviaire des Horlogers, reliant Besançon (France) à La Chaux-de-Fonds (Suisse), projet d'un montant de 22 millions d'euros (part Colas Rail de 20 millions).



Le groupement réalisera les travaux de renouvellement voie ballast sur 34 km de voie, la réfection de 20 passages à niveau, la reprise de drainage sur 12 km, la réfection de six ouvrages d'art ainsi que la modernisation de la signalisation sur 13 km.



Au total, ce sont 70 km de ligne entre Besançon et la frontière franco-suisse qui seront modernisés, avec trois zones de travaux principales localisées sur les communes de L'Hôpital-du-Grosbois, Valdahon et Morteau.



