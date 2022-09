Colas : débute la commercialisation de Wattway au Japon

Colas annonce ce soir que Colas Japan et son partenaire TOA Road ont lancé la commercialisation du revêtement photovoltaïque circulable Wattway au Japon, marquant ainsi 'une nouvelle étape dans le déploiement de cette solution'.



Le 'Wattway Pack' consiste à installer de 3 à 18 dalles photovoltaïques associées à un système de stockage d'énergie. 'Il permet d'alimenter des équipements électriques en bord de voirie (éclairages, caméras de surveillance, chargement des vélos électriques ou Wi-Fi) et de les rendre autonomes, y compris en cas d'indisponibilité du réseau électrique', indique Colas.



Cette solution est ainsi particulièrement adaptée aux zones urbaines, parcs, pistes cyclables et points de chargement pour la mobilité douce.



'Dans ce pays qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et où la surface disponible est très limitée, Wattway est une solution complémentaire pour développer les énergies renouvelables', souligneKaoru Naganuma, directrice de Colas Japan.



