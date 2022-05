Colas : des pertes légèrement creusées au 1er trimestre

Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, publie un résultat net part du groupe de -232 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de -293 millions au titre du premier trimestre 2022, des pertes légèrement creusées en comparaison annuelle.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 19% à 2,4 milliards d'euros (+12% à périmètre et change constants) et son carnet de commandes a atteint un niveau record de 12 milliards, en hausse de 12% sur un an à change constant et hors principales acquisitions et cessions.



Colas rappelle que les résultats du premier trimestre, impactés par la forte saisonnalité de ses activités, ne sont pas représentatifs de l'année. Le chiffre d'affaires de 2022 devrait selon lui s'inscrire significativement à la hausse par rapport à 2021.



