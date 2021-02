Colas : le résultat net pdg chute de 64% en 2020

Colas a présenté un chiffre d'affaires de 12,29 milliards d'euros au titre de l'année 2020, soit un recul de 9% en données comparables par rapport à 2019.



La baisse du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année est principalement liée à la crise sanitaire (-810 millions d'euros estimés sur le premier semestre 2020) et à la vente de Smac (-141 millions d'euros), précise le spécialiste de la construction.



Dans le même temps, Colas a vu son résultat net part du groupe passer de 261 ME à 94 ME (-64%).



Dans ces conditions, l'entreprise annonce que son Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 20 avril 2021 de distribuer un dividende par action de 2,90 euros contre 6,40 euros l'an dernier.



Après la baisse d'activité de l'année 2020, les unités opérationnelles de Colas tablent sur une reprise en 2021. Le second semestre devrait notamment voir se concrétiser les premiers effets des plans de relance annoncés en 2020, notamment en France et dans l'Union européenne, espère la société.



