Colas : a nommé une nouvelle Directrice RSE

Le groupe annonce la nomination de Muriel Voisin au poste de Directrice RSE au sein de la Direction Développement Responsable et Innovation.



De 2011 à 2020, elle rentre chez Dalkia au poste de Responsable Qualité et Environnement puis de Directrice RSE lorsque Dalkia rejoint le groupe EDF, avant de prendre également en 2017 la responsabilité de l'Éthique et de la Conformité.



Diplômée de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP), d'un DEA de Chimie Analytique et d'un Doctorat en Chimie, Muriel Voisin a commencé son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Veolia Environnement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.