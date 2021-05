Colas : parvient à atténuer sa perte trimestrielle (-227 ME)

Colas publie un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2021, soit une progression de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'activité est en nette hausse en France (+14%), elle recule de 9% à l'international, entre les premiers trimestres 2020 et 2021.



Le résultat opérationnel courant s'établit à -277 ME, faisant toutefois mieux qu'au 1er trimestre 2020 (-370 ME).



Dans ce contexte, Colas enregistre un résultat net part du groupe de -227 ME, contre -300 ME douze mois plus tôt.



Après la baisse d'activité de l'année 2020, les unités opérationnelles de Colas tablent sur une reprise en 2021. Le second semestre devrait notamment voir se concrétiser les premiers effets des plans de relance annoncés en 2020, notamment en France et dans l'Union européenne.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.