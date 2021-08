Colas : perspectives relevées pour 2021

Colas indique anticiper un chiffre d'affaires 2021 significativement supérieur à celui de 2020, sans toutefois retrouver le niveau de 2019, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en hausse par rapport à celle de 3,2% de 2019, avec l'objectif d'atteindre 4% en 2023.



Le résultat net part du groupe est ressorti à -112 millions d'euros pour le premier semestre 2021, à comparer à -295 millions à fin juin 2020, tandis que la marge opérationnelle courante s'est améliorée de 4,4 points à -1,8%.



La filiale de construction routière de Bouygues affiche un chiffre d'affaires semestriel de 5,6 milliards d'euros, en hausse de 15% (+16% à périmètre et change constants), et un carnet de commandes à fin juin 2021 à un niveau historique de 10,3 milliards.



