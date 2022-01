Colas : remporte le contrat pluriannuel d'entretien et d'intervention autoroutier

Colas Ltd, filiale de Colas au Royaume-Uni, s'est vu attribuer par National Highways le contrat d'entretien et d'intervention autoroutier de l'Area 9 d'une durée de 8 ans. Le montant du contrat s'élève à environ 400 millions d'euros.

Le contrat de l'Area 9 couvre le réseau routier principal de plusieurs comtés du centre de l'Angleterre (Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire, Staffordshire et Shropshire ainsi que, partiellement, Gloucestershire, Derbyshire et Leicestershire), représentant une longueur totale d'environ 3 760 km d'autoroutes et de routes nationales. La région comprend cinq jonctions autoroutières importantes et est située au coeur du nouveau réseau ferroviaire à grande vitesse HS2.

Colas Ltd réalisera les opérations d'entretien régulier, les réparations, les interventions en urgence et en cas de conditions météorologiques difficiles, ainsi que des travaux divers. Le contrat prendra effet au 1er juillet 2022.

Implantée de longue date dans les Midlands, Colas Ltd apportera sa solide connaissance de la région, renforcée par l'expertise mondiale du groupe Colas. L'entreprise s'est engagée à mettre en oeuvre, dans le cadre du contrat, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à réduire l'empreinte carbone des opérations dès le premier jour. Colas Ltd peut également se prévaloir d'un historique bien établi en matière d'actions de plus-value sociale en ligne avec les exigences locales.

« Nos routes sont parmi les plus sûres du monde, a déclaré Andrew Jinks, Directeur des opérations régionales Midlands de National Highways, et les partenariats comme celui-ci contribuent à maintenir les standards élevés que nous nous fixons et imposons à nos partenaires. En travaillant en relation étroite avec nos partenaires sur l'entretien courant, les réparations et les interventions en urgence, nous gagnons en efficacité grâce à des méthodes de travail innovantes et sommes en mesure d'apporter la meilleure qualité de service possible à nos usagers. Nous sommes ravis que Colas ait remporté ce contrat et nous sommes impatients de nous mettre au travail avec eux, ce qui nous permettra de progresser et de renforcer notre expertise régionale. »

« Nous sommes tous très heureux chez Colas de pouvoir, avec ce nouveau contrat, continuer à construire sur la base de notre relation fructueuse avec National Highways, a ajouté Carl Fergusson, Directeur général de Colas Ltd. Nous avons hâte d'établir avec National Highways et nos autres partenaires de l'Area 9 des relations de travail et une collaboration efficaces, et de travailler ensemble sur notre objectif commun de réduction des émissions de carbone afin d'atteindre le Net Zéro. »