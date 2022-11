Colas : tassement de la MOC à neuf mois

Colas publie un résultat net part du groupe de 139 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, à comparer à 127 millions à fin septembre 2021, et une marge opérationnelle courante (MOC) de 1,8%, en baisse de 0,6 point.



La filiale de construction routière de Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros au 30 septembre 2022, en croissance de 18% (+10% en organique), et affiche un carnet de commandes de 12,4 milliards, en hausse de 30% sur un an.



Compte tenu du contexte inflationniste, Colas remplace son objectif de marge opérationnelle courante de 4% en 2023 par un objectif de progression du résultat opérationnel courant par rapport à celui de 2022.



