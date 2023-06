Safety Week : 10 ans de mobilisation pour la santé et la sécurité

Du 12 au 16 juin 2023, Colas célèbre la dixième édition de la Safety Week, une semaine au cours de laquelle les 58 000 collaborateurs du Groupe sont mobilisés et formés aux enjeux de santé et sécurité. Cette opération est déployée au sein des 900 unités d'exploitation de travaux et 3 000 sites de production et de recyclage de matériaux implantés dans plus de 50 pays.

En complément des efforts quotidiens réalisés par chacun des collaborateurs, la Safety Week constitue un moment d'échanges privilégié et rappelle l'importance de l'engagement individuel et collectif en matière de sécurité et de santé, avec un seul objectif : zéro accident.

La dynamique de la Safety Week lancée il y a dix ans porte ses fruits, et les résultats en matière de sécurité sont favorables. En effet, au cours de cette décennie, le taux de fréquence de Colas a quasiment été divisé par deux, passant de 8,15 à moins de 5. De plus, en 2022 à l'échelle mondiale, un tiers des établissements comptant au moins 20 collaborateurs n'ont enregistré aucun accident de travail. Ces chiffres témoignent des efforts constants du Groupe pour prévenir les accidents de travail et garantir la sécurité de ses collaborateurs.

Cette année, l'accent est porté sur le risque de collision entre engins et piétons, principale cause d'accidents graves ou de décès au sein du Groupe. Face à ce constat, Colas a mis en place une organisation sécurité adaptée aux spécificités de ses chantiers, avec des ressources humaines et matérielles adéquates ainsi qu'un processus clair de partage d'informations sur les accidents,

les bonnes pratiques, et l'analyse systématique des presqu'accidents à haut potentiel de gravité.

Les équipes sécurité se familiarisent également avec le potentiel qu'ouvre l'intelligence artificielle.

Colas, via ses Directions France et Développement Responsable et de l'Innovation, a initié un projet visant à développer la prédictibilité des accidents.

Les Safety Weeks organisées par Colas sont complémentaires de la démarche « One Safety - Goal Zero » qui vise l'autonomie, la compréhension des risques et le développement de comportements sûrs grâce à des formations dispensées par des coachs et

des promoteurs internes au Groupe. Elles permettent aux opérationnels d'assimiler et de transmettre une culture de la prévention.

« Ensemble, grâce à notre vigilance partagée, notre engagement et notre exemplarité, nous souhaitons faire de Colas la référence de notre secteur en termes de sécurité et de santé et atteindre le "zéro accident", rappelle Frédéric Gardès, Président-Directeur Général de Colas.»

Consolider une culture sécurité et santé au niveau mondial pour préserver ses collaborateurs ainsi que ses autres parties prenantes constitue l'un des huit engagements RSE de Colas.