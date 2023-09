Colefax Group plc est un concepteur et un distributeur de tissus d'ameublement et de papiers peints. La société est engagée dans le secteur de la décoration d'intérieur. Les principales activités de la société sont la conception, la commercialisation, la distribution et la vente au détail de tissus d'ameublement, de papiers peints, de garnitures, de produits connexes et de meubles rembourrés au Royaume-Uni et à l'étranger, ainsi que la vente d'antiquités, la conception d'intérieurs et d'architectures, la gestion de projets, la décoration et l'ameublement pour des clients privés et commerciaux. Elle opère à travers deux segments : La division Produits et la division Décoration. Ses secteurs géographiques comprennent le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. Elle vend ses produits sous différentes marques, telles que Colefax and Fowler, Cowtan and Tout, Jane Churchill, Larsen et Manuel Canovas. Ses tissus et papiers peints sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde. Elle vend directement aux clients professionnels en utilisant une combinaison de salles d'exposition et de représentants régionaux.

Secteur Mobiliers de maison