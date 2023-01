Le bénéfice de Colefax augmente grâce à des transactions favorables, mais prévient des obstacles à venir

(Alliance News) - Colefax Group PLC a attribué lundi sa forte performance intérimaire à des conditions commerciales favorables au cours des six derniers mois, mais a averti des défis à relever au cours de l'année à venir en raison de l'importante inflation des coûts.

Colefax est un concepteur et distributeur de tissus d'ameublement et de papiers peints basé à Londres qui possède également une entreprise de décoration d'intérieur. Le groupe exerce ses activités sous cinq marques : Colefax et Fowler ; Cowan & Tout, Jane Churchill, Manuel Canovas, et Larsen.

Pour le semestre clos le 31 octobre, le groupe a déclaré un bénéfice avant impôts de 5,2 millions de GBP, soit une hausse de 16 % par rapport aux 4,5 millions de GBP de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a également augmenté, de 12 %, passant de 46,1 millions de GBP l'année précédente à 51,7 millions de GBP.

Au cours de la période, Colefax a récolté les fruits d'un taux de change du dollar américain "très fort", ainsi que de conditions commerciales "généralement favorables". En conséquence, elle s'attend maintenant à ce que les résultats de l'exercice complet au 30 avril soient supérieurs aux attentes précédentes.

Toutefois, la société a également déclaré que les transactions immobilières ont considérablement ralenti aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours des six derniers mois. Elle s'attend donc à ce que les transactions sur ces marchés "deviennent progressivement plus difficiles" au cours de l'année à venir.

Le président du conseil d'administration, David Green, a également noté les impacts de "l'inflation significative des coûts" au cours de l'année dernière, mais a rassuré les investisseurs en leur disant que "des signes timides montrent que le pire est peut-être passé".

Colefax a déclaré un dividende intérimaire de 2,6 pence par action, en hausse de 4 % par rapport aux 2,5 pence de l'année précédente.

Les actions Colefax se négociaient en hausse de 6,2% à 690,00 pence chacune à Londres lundi matin.

