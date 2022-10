La société, qui exploite plus de 800 magasins en Australie, a enregistré un chiffre d'affaires du groupe de 9,89 milliards de dollars australiens (6,32 milliards de dollars) pour les 13 semaines jusqu'au 25 septembre, contre 9,77 milliards de dollars australiens un an plus tôt.

(1 $ = 1,5649 dollar australien)