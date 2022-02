Les salaires australiens augmentent au quatrième trimestre, mais pas assez rapidement

Les salaires australiens ont augmenté au cours du dernier trimestre alors que le resserrement rapide du marché du travail a entraîné une concurrence intense pour les travailleurs, mais la croissance annuelle est restée en deçà des niveaux qui, selon les décideurs, justifieraient une hausse des taux d'intérêt.

Les chiffres publiés mercredi par le Bureau australien des statistiques montrent que l'indice des prix des salaires (WPI) a augmenté de 0,7 % au cours du trimestre de décembre, ce qui correspond aux prévisions et constitue la plus forte hausse depuis la fin de 2013.

Le taux annuel est passé à 2,3 %, mais n'a pas atteint les prévisions de 2,4 %, ce qui a entraîné une baisse du dollar local. Le secteur privé a connu une croissance de 2,4 %, tandis que la masse salariale publique est restée à la traîne à 2,1 %.

La croissance des salaires n'a fait que revenir à son niveau de la mi-2019 et n'atteint pas les 3 % et plus nécessaires, selon la Reserve Bank of Australia (RBA), pour maintenir l'inflation à son niveau cible.

Elle est également inférieure à l'inflation des prix à la consommation de 3,5 %, ce qui signifie que le salaire réel recule.

Sur les 18 secteurs que l'ABS couvre en matière de salaires, le seul à avoir dépassé les 3 % au dernier trimestre est celui de l'hébergement et de l'alimentation, ce qui reflète le manque de main-d'œuvre migrante avec la fermeture des frontières.

Les revendications salariales nationales n'ont pas dépassé 3 % depuis le début de 2013 et il y a beaucoup d'inertie structurelle dans le système d'attribution des salaires, une raison majeure pour laquelle la RBA pense qu'elle peut maintenir une politique super-libre jusqu'à plus tard dans l'année.

Les marchés financiers n'en sont pas si sûrs et prévoient depuis longtemps une hausse du taux d'escompte de 0,1 % d'ici juin, les taux atteignant 1,25 % à la fin de l'année.

Le marché de l'emploi se resserre clairement, le taux de chômage ayant fortement baissé pour atteindre 4,2 %, son niveau le plus bas depuis 13 ans, et devrait continuer à baisser étant donné que les postes vacants atteignent des niveaux record.

Les pressions sur les coûts dues aux goulets d'étranglement de l'offre et aux prix élevés des produits de base au niveau mondial se répercutent également sur l'économie.

Mardi, la deuxième chaîne d'épicerie d'Australie, Coles Group Ltd, a prévenu que l'inflation s'était étendue au dernier trimestre et qu'elle durerait pendant le premier semestre de l'année.

La RBA elle-même a récemment signalé son intention de ne plus se concentrer uniquement sur les salaires, mais d'utiliser une série de mesures pour évaluer les pressions sur les prix, notamment les coûts unitaires de main-d'œuvre, les changements d'emploi, les primes et les liaisons industrielles.

"Anecdotiquement, la croissance des salaires est "partout sauf dans les données"", a noté Catherine Birch, économiste senior chez ANZ. "Mais compte tenu de l'évolution du rapport de force en faveur des salariés, et de l'expérience à l'étranger, nous pensons que la croissance des salaires atteindra 3 % d'ici le deuxième trimestre et 3,5 % d'ici la fin de l'année."

"Cela correspond à notre attente que la RBA commence à relever le taux d'escompte au troisième trimestre." (Reportage de Wayne Cole ; édition de Himani Sarkar et Shri Navaratnam)