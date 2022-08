Colgate Palmolive : va racheter trois usines à Red Collar Pet Foods

Colgate-Palmolive Company prévoit d'acheter trois usines de fabrication d'aliments secs pour animaux de compagnie aux États-Unis à Red Collar Pet Foods pour 700 millions de dollars afin de soutenir la croissance mondiale de son activité Hill's Pet Nutrition (Hill's). Ces usines, situées à Orangeburg (Caroline du Sud), Clinton (Oklahoma) et Washington Court House (Ohio), seront intégrées au réseau mondial d'approvisionnement de Hill's pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie pour les marques Hill's Science Diet et Prescription Diet.



L'accord d'achat comprend le transfert d'environ 350 employés travaillant dans les activités d'alimentation sèche pour animaux de compagnie.



"Notre activité Hill's se développe bien, et nous continuons à investir pour augmenter la capacité de production, améliorer nos capacités avec des initiatives comme notre nouveau centre d'innovation Small Paws, et améliorer l'engagement des propriétaires d'animaux de compagnie, les vétérinaires et les distributeurs au détail de Hill's. Cet investissement contribuera à renforcer davantage l'activité de Hill's aujourd'hui et à long terme.", a déclaré Noel Wallace, président-directeur général de Colgate-Palmolive Company.