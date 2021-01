L'année de la pandémie, une bonne année pour Colgate-Palmolive

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a augmenté ses ventes et légèrement son bénéfice au 4e trimestre 2020 pendant la pandémie grâce à sa position dominante dans les brosses à dents et dentifrices mais aussi dans la nourriture pour animaux.

Colgate a dégagé un bénéfice de 647 millions de dollars (574,6 millions de francs suisses), contre 643 millions au 4e trimestre 2019, et son chiffre d'affaires est passé de 4,02 milliards de dollars à 4,32 milliards (+7,5%).

Ajusté par action, le bénéfice a dépassé les attentes des analystes à 75 cents. Le groupe a en outre estimé qu'en 2021, il parviendrait à une croissance de ses ventes de 4% à 7%.

"Nous sommes très heureux de terminer 2020 avec un autre trimestre de forte croissance organique tirée par les ventes", a indiqué Noel Wallace dans un communiqué vendredi. Il a signalé que toutes les branches du groupe avaient progressé, particulièrement en Amérique latine.

Les ventes de la marque Hill's, de croquettes et de nourriture pour chats et chiens notamment, ont "particulièrement connu une croissance à deux chiffres" (+14,5%), avec la vague d'adoption d'animaux domestiques liée à l'isolement pendant la pandémie. Ce département représente désormais 18% des ventes totales du groupe.

"Nos choix d'investir dans l'innovation, la transformation numérique et la publicité ont contribué à la croissance de nos activités", a ajouté le PDG.

Colgate, qui détient presque 40% du marché mondial des dentifrices et 31% de celui des brosses à dents, entend "continuer de bénéficier d'une demande accrue des consommateurs en raison de la pandémie de Covid-19", a encore déclaré le dirigeant.

Mais il a prévenu que pour 2021, le groupe s'attendait à "un niveau d'incertitude élevé" notamment sur le plan de "la volatilité des matières premières, des coûts logistiques et des changes".

Dans les échanges à terme avant l'ouverture de Wall Street, le titre Colgate lâchait 0,35% après avoir augmenté de 1,44% la veille à 79,15 dollars.

Sur l'année, Colgate a réalisé un chiffre d'affaires de 16,471 milliards de dollars contre 15,693 milliards en 2019.

Le bénéfice net a augmenté de plus de 300 millions de dollars à 2,695 milliards soit 3,14 dollars par action contre 2,75 en 2019.

afp/al