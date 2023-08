Colgate-Palmolive (India) Limited fabrique et commercialise du dentifrice, de la poudre à dents, des brosses à dents, des bains de bouche et des produits de soins personnels. Elle propose divers produits de soins personnels, tels que des savons, des cosmétiques et des produits de toilette. Ses produits d'hygiène buccale comprennent des dentifrices, des brosses à dents, des bains de bouche et des rinçages. Ses dentifrices comprennent le dentifrice Colgate Sensitive Clove, le dentifrice Colgate Active Salt, le dentifrice naturel Cibaca Vedshakti, le dentifrice Colgate Motu Patlu Anticavité (2-5 ans), le dentifrice Colgate Active Salt Healthy White, le dentifrice Colgate pour enfants (3-5 ans) et le dentifrice Colgate Herbal. Ses produits de bain de bouche et de rinçage comprennent le bain de bouche Colgate Plax Active Salt, le bain de bouche Colgate Plax Complete Care, le bain de bouche Colgate Maxfresh Freshmint Splash IN, le bain de bouche Colgate Maxfresh Elaichi et le bain de bouche Colgate Plax Fresh Tea. Ses brosses à dents comprennent la brosse à dents à piles Colgate 360° Charcoal, la tête de brosse Colgate Proclinical 500R Whitening.

Secteur Produits cosmétiques