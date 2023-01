La filiale indienne de Colgate-Palmolive affiche une baisse surprise de son bénéfice au troisième trimestre en raison des coûts et de la faiblesse de la demande.

Le bénéfice net de la branche indienne du grand groupe américain de biens de consommation a baissé de près de 4 % pour atteindre 2,43 milliards de roupies (29,82 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à ce que le bénéfice augmente à 2,66 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv.

Les dépenses totales du fabricant de dentifrice ont augmenté de 3 % pour atteindre 9,75 milliards de roupies.

Les fabricants de produits emballés ont globalement augmenté les prix des produits, du dentifrice au café, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les problèmes d'approvisionnement ont entraîné une hausse du prix des matières premières, notamment de l'huile de palme, du cacao et du pétrole brut.

Les hausses de prix ont contraint les consommateurs à faible revenu et la population rurale à resserrer leur budget alors qu'ils s'efforçaient de se remettre de l'impact économique du COVID-19.

"La consommation de produits d'hygiène buccale a continué à être freinée au cours du trimestre par des facteurs macroéconomiques défavorables", a déclaré Prabha Narasimhan, directeur général de Colgate-Palmolive India, dans un communiqué.

Le revenu d'exploitation a augmenté de près de 1 % pour atteindre 12,81 milliards de roupies, de nombreux analystes l'attribuant aux augmentations de prix.

Les actions de la société, qui avaient grimpé de près de 4 % l'année dernière, ont chuté jusqu'à 2 % à 1 460,25 roupies après l'annonce des résultats.

(1 $ = 81,4975 roupies indiennes)