Colipays Reunion : Le nouvel an chinois, un événement ancestral

Le Nouvel An chinois, Nouvel An lunaire ou encore le « passage de l'année » est le premier jour du premier mois du calendrier chinois. La date du Nouvel An chinois varie en fonction des années mais tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février, et cette année le Nouvel An chinois a lieu le 1er février 2022 !

On vous en dit plus sur cette célébration qui tous les ans, nous intrigue autant

Le Nouvel An chinois est un des événements les plus importants du calendrier chinois, si ce n'est le plus important !

Au-delà de ça, l'origine de cette fête est agricole, permettant notamment aux paysans d'observer le rythme des saisons et ainsi de voir arriver le printemps tant attendu.

C'est pour ça que chez Colipays, nous sommes aussi attentifs à cette fête qui célébrait, à l'époque, la fin de l'hiver et d'une saison rude ! La fête permettait d'accueillir la saison nouvelle et de se réjouir des récoltes à venir en les souhaitant prospères.

Cette fête existe depuis des siècles, ses origines viennent de récits légendaires. Il s'agirait donc d'un démon féroce et hideux, Nian, qui dévorait les gens dans la nuit du premier jour de l'année. Ce démon craignant la couleur rouge, le bruit et la lumière, alors il est devenu tradition de pour l'éloigner, de mettre aux murs et sur les portes des formules conjuratoires sur papier rouge, de laisser brûler toute la nuit des lanternes et d'allumer feux de Bengale et pétards.

En Chine, les célébrations autour de cette fête sont nombreuses. Elles débutent d'ailleurs la veille du Nouvel An. Ce jour-là, les Chinois se réunissent en famille et cuisinent des plats traditionnels, avec des ingrédients ayant des significations spéciales.

Elles se terminent quinze jours plus tard, avec la première pleine lune et s'achèvent avec la traditionnelle Fête des Lanternes.

La fête du Nouvel An chinois, également appelée « fête du printemps », est célébrée non seulement en Chine mais aussi dans tous les pays de la diaspora chinoise.

La communauté chinoise de La Réunion pratique le bouddhisme et célèbre plusieurs fêtes traditionnelles et religieuses durant l'année comme le Nouvel An chinois. Elles sont le plus souvent colorées et rythmées par les pétards censés éloigner les mauvais esprits.

Le Nouvel An Chinois est fêté sur toute l'île de La Réunion avec ferveur et les célébrations débutent dès le matin par des danses traditionnelles, comme la Danse du Dragon et la Danse du Lion, mais aussi des spectacles de musiques, des acrobaties ou des démonstrations d'arts martiaux.

Les fêtes religieuses chinoises font ainsi partie intégrante du folklore réunionnais, et constituent des moments de partage et de découverte de la culture chinoise pour tous les réunionnais.

Si vous souhaitez célébrer le nouvel an chinois comme il se doit, on vous invite à consulter nos colis conçus pour l'occasion