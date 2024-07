L'ananas Victoria connu pour son goût doux et sucré, est un fruit emblématique de l'île de La Réunion mais êtes-vous incollable sur son histoire ? Découvrez tout (ou presque) sur ses origines, son nom…

Son histoire démarre à plusieurs milliers de kilomètres des terres réunionnaises, en Amérique du Sud et plus précisément en Guadeloupe en 1493 grâce au grand aventurier Christophe Colomb.

Fort de sa grande découverte et ayant un côté très épicurien, il décidé de rapporter ce fruit sur le continent Européen. C'est alors que plusieurs pays on tentés de cultiver ce fruit mais en vain, faute de températures élevées. C'est donc quelques centaines d'années plus tard, en 1668 que l'ananas fût son apparition à La Réunion, qui va d'ailleurs connaître un fort épanouissement du fait de la richesse des sols volcaniques.

C'est un nom royal que détient cette variété et c'est bien la reine d'Angleterre Victoria en personne qui lui donna son nom, car celle-ci en raffolait. Et puis, quand on y pense, sa couleur dorée et ses feuilles sur la tête lui donne un air de fruit couronné !

Fruit exotique et fragile, celui-ci doit être consommé rapidement et conservé à température ambiante. Il est donc préférable de ne pas le mettre au réfrigérateur (et oui, il n'aime pas le froid).

