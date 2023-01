Visiter La Réunion : nos 6 coups de coeur à ne pas manquer

Vous réfléchissez à votre prochain voyage et vous hésitez entre mer et montagne ? Que diriez-vous de venir visiter l'île de La Réunion et ses paysages hors du commun : découvrez nos 6 lieux coups de coeur à visiter (absolument) lors de votre venue sur l'île !

Ses éruptions plus belles et plus intenses les unes que les autres ont fait de lui une véritable vedette de l'île. Âgé de presque 500 000 ans, c'est l'un des seuls volcans (au monde, oui oui !) encore actif. Il appartient au Parc National de La Réunion et est également inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unescodepuis 2010.

[Link] Éruption du Piton de la Fournaise

La Réunion possède une faune maritime riche et unique : baleines, dauphins, tortues ainsi que de nombreuses espèces de poissons la constituent et sont au rendez-vous tout au long de l'année, pour offrir le plus beau des spectacles.

[Link] Baleine et baleineau au large des c^ôtes réunionnaises

Cascade et randonnée emblématique de l'île, la cascade du Trou de Fer est la plus haute chute d'eau du territoire Français et l'une des plus élevées au monde (pas mal non ?). Son gouffre remarquable affiche près de 300 m de profondeur, attention au vertige !

[Link] Cascade du Trou de Fer - Cirque de Salazie

Plage emblématique de la côte Ouest réunionnaise, la plage de l'Hermitage est un véritable joyau. Son sable fin, ses filaos en arrière plage et son lagon à l'eau turquoise en font un cadre idyllique pour des pique-nique ou des moments de détente.

Niché dans le cirque de Salazie, Hell-Bourg est un magnifique village qui a gardé son âme d'antan ! Ses cases créoles haut en couleur et sa vue imprenable sur le Piton des Neiges lui ont valu sa place dans la liste des « Plus beaux villages de France« .

Culminant à 3070 m d'altitude, il est considéré comme étant le toit de l'Océan Indien. Ayant donné naissance à une grande partie de l'île, ce volcan endormi offre une vue imprenable sur l'île depuis son sommet, accessible à pied pour les plus courageux.

[Link] Vue sur le Piton des Neiges

Quelles que soient vos envies, La Réunion répondra parfaitement à celles-ci : mêlant mer et montagne, somptueux paysages avec une flore et faune incontournable…

En attendant de préparer votre voyage, découvrez-les saveurs de La Réunion avec l'ensemble de la gamme Colipays : fruits, chocolats, rhums, spécialités locales et tout plein de produits et saveurs péi !

À très vite sur notre île !