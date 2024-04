Coliseum Acquisition Corp est une société de chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou tout autre regroupement d'entreprises similaire, impliquant une ou plusieurs entreprises ou actifs. Elle a l'intention de se concentrer sur des secteurs, notamment les entreprises de produits de consommation, de services et de médias à l'intersection du sport, du divertissement, des médias numériques et/ou de la technologie (Secteurs principaux). Elle n'a pas d'activité et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings