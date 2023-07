Colliers International Group Inc. est une société diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements. La société fournit des services professionnels en matière d'immobilier commercial et de gestion des investissements à des entreprises et des clients institutionnels dans environ 62 pays. Les secteurs de la société comprennent les Amériques ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) ; l'Asie et l'Australasie (Asie-Pacifique) et la gestion des investissements. Le segment Gestion des investissements opère sur le continent américain et dans la région EMEA. Ses principaux services sont la location, les marchés de capitaux, l'externalisation et le conseil, et les services de gestion des investissements. Ses services de location comprennent des services de représentation des propriétaires et des locataires. Ses services d'externalisation et de conseil comprennent la gestion de projets, l'ingénierie et la conception, les services d'évaluation, la gestion immobilière, ainsi que la gestion des prêts. Ses services de marchés des capitaux comprennent la vente de biens immobiliers, l'origination et le placement de dettes, la levée de capitaux propres, le conseil en acquisition et la gestion de transactions.

Secteur Services immobiliers