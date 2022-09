M. Collins, de la Fed, estime qu'il reste encore beaucoup à faire en matière de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

"Il est vraiment prématuré à l'heure actuelle d'être trop précis sur ce que sera exactement la bonne décision politique en septembre", a déclaré M. Collins dans un podcast de Six Hundred Atlantic publié mercredi, faisant référence à la prochaine réunion de fixation des taux de la Fed les 20 et 21 septembre. Lors de cette réunion, les banquiers centraux américains doivent décider s'ils vont procéder à une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base ou à une augmentation plus modeste d'un demi-point.

"Je réitère que nous devons faire plus, nous n'avons pas encore vu de baisses significatives des prix, et c'est ce que nous allons rechercher."