Swiatek sacrée à San Diego

Et de huit titres en 2022. Toujours aussi dominatrice, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'est adjugée le tournoi de San Diego (Californie) en écartant en finale en trois sets (6-3, 3-6, 6-0) la Croate Donna Vekic (77e). Deux semaines après son premier faux pas dans une finale cette saison, à Ostrava où la Tchèque Barbora Krejcikova, surmotivée devant son public, l'a empêchée de rester sur un 100 %, la Polonaise de 21 ans a ainsi repris aux États-Unis sa marche en avant. Elle a fait respecter la logique aux dépens de son adversaire, contre laquelle elle mène désormais trois victoires à zéro, et qui s'était qualifiée seulement trois heures plus tôt, après avoir renversé (6-4, 4-6, 7-6) l'Américaine Danielle Collins (19e), finaliste de l'Open d'Australie, au terme d'un match qu'elles n'avaient pu terminer la veille en raison de la pluie. La Polonaise ajoute un 11e trophée à son palmarès, le huitième pour cette seule année après ceux glanés à Doha, Indian Wells, Miami, Rome, Stuttgart, Roland-Garros et l'US Open, étalant une domination quasi sans partage sur le circuit WTA, depuis qu'Ashleigh Barty a pris sa retraite après son sacre à l'Open d'Australie fin janvier.

par Lucas Fontaine (iDalgo)